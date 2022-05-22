Manchester City, Aston Villa'ya karşı kulüpteki son maçı öncesinde Fernandinho'yu özel olarak onurlandırdı.

Brezilyalı yıldız, 2013 yılında Shakhtar Donetsk'ten kulübe katıldığından beri City için kilit bir oyuncu oldu ve toplamda 382 maçta forma giydi.

Pep Guardiola’nın, kupalar kazanan takımı için en önemli oyunculardan birisi olan Fernandinho, City için orta alanda ve defans hattında da başarıyla görev aldı.

Ancak, bundan sonra onu farklı maceralar bekliyor ve Brezilyalı yıldız, kariyerini ülkesinde sürdürmeyi planlıyor.

City, Fernandinho'yu nasıl onurlandırdı?

Manchester ekibi, City Football Academy'de Fernandinho'nun bir mozaiğini sergileyerek onun anısını yaşattı.

Yerel bir heykeltıraş olan Mark Kennedy tarafından yaratılan sanat eseri, Brezilyalı yıldızı, 2017'de Stoke City'ye karşı alınan 7-2’lik Premier Lig zaferini kutladığı sırada gösteriyor.

Fernandinho, Yaya Toure, Joe Hart, Vincent Kompany, David Silva ve Sergio Agüero'dan sonra bu ödülü alan altıncı City oyuncusu oldu.

Fernandinho ne dedi?

Brezilyalı futbolcu, bu övgü karşısında çok mutlu oldu ve beş Premier Lig şampiyonluğu, bir FA Cup ve beş Lig Kupası kazandığı Etihad Stadyumu'ndaki zamanının sonuna geldi.

Fernandinho, şu ifadeleri kullandı: “City Futbol Akademisi'nde şerefime bir mozaiğe sahip olmak inanılmaz bir jest ve bunun için kulübe çok minnettarım.

“Sözleşme imzaladığımda, böyle bir şey olacağını asla hayal edemezdim.

“Hayatımın harika bir dönemiydi ve Manchester City'ye gelmek hayatımda verdiğim en iyi karardı. Bu, burada geçirdiğim zamana son vermenin en özel şekli oldu.”

Yakın zamanda ailesine daha yakın olma arzusunu dile getiren 37 yaşındaki oyuncu, bundan sonra anavatanı olan Brezilya'ya dönmeye karar verdi.

City, sezonun son maçında Aston Villa'yı 3-2 mağlup ederek Premier Lig'i şampiyon olarak tamamladı.

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