Ederson'un gelecek sezon Suudi Arabistan'da oynayacağı yönündeki iddialar her geçen gün artarken, yerini alacak isimler de konuşulmaya başlandı.

Premier Lig'de son yıllara adeta ambargo koyan Manchester City, İtalya Milli Takımı'nın kalecisi Gigio Donnarumma ile ilgileniyor. La Gazzetta dello Sport ve Sky Sport Italia, Pep Guardiola'nın Donnarumma'yı Ederson'un yerine potansiyel bir aday olarak gördüğünü doğruladı.

Gazzetta dello Sport'un sabah saatlerinde duyurduğu habere göre, Manchester City İtalyan kaleci Donnarumma'ya ilgi gösteriyor. Aynı haber Sky Sport Italia tarafından da Pazartesi öğleden sonra doğrulandı. Habere göre PSG'de zaman zaman eleştirilerin hedefi haline gelen Donnarumma da Manchester City'ye katılma fikrine sıcak bakıyor.

Sözleşme görüşmeleri durdu

Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona eren Donnarumma, yeni sözleşme görüşmelerinin tıkanması ve takımının Matvei Safonov ile anlaşması nedeniyle City'nin teklifine açık olabilir. Ederson'un bu yaz Suudi Pro Ligi'ne transfer olabileceği belirtiliyor.

İtalya milli takımının kaptanı olan Donnarumma, PSG ile çıktığı 113 maçta 112 gol yedi. Deneyimli eldiven 2021 yazında Milan'dan bedelsiz olarak Fransız devine katılmıştı.

Öte yandan kalecilerin pas kalitesine büyük önem veren Guardiola'nın Ederson gibi bu konuda dünyanın en iyisi olarak nitelendirilen bir kaleci yerine Donnarumma gibi bu alanda pek de öne çıkmayan bir ismi düşünmesi futbol otoriteleri tarafından büyük bir sürpriz olarak nitelendiriliyor.