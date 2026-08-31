Manchester City, bugün pazartesi günü, devam eden yaz transfer döneminde orta saha oyuncusu Enzo Fernández ile anlaşmak amacıyla Chelsea'ye resmi bir teklif gönderdi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Son dakika.. Manchester City, Enzo Fernández ile anlaşmak için Chelsea'ye resmi olarak teklif sundu!".



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Romano şunları ekledi: "Manchester City, Enzo Fernández'in transferine ilişkin görüşmeleri başlatmak amacıyla bu yaz ilk kez Chelsea ile resmi olarak temas kurdu ve görüşmeler şu anda devam ediyor".

Transfer uzmanı sözlerini şöyle tamamladı: "Arjantinli oyuncu, iki kulüp arasındaki görüşmelerden çıkacak nihai kararı bekliyor.. Transfer hâlâ mümkün".



