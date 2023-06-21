İstanbul’da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı kaldıran İlkay Gündoğan, yeni sezonda Barcelona forması giyecek.

Manchester City ile İstanbul'da Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan Barcelona'ya transfer olmak üzere.

İngiliz takımıyla kontratının sona ermesinin ardından yeni sözleşme imzalamayan İlkay Katalan ekibiyle her konuda anlaştı. City ise İlkay'ın ardından kadrosunu Chelsea’nin Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovacic ile güçlendirdi.

Bu yaz Lionel Messi’yi transfer etmek için çok uğraşan ancak bu hedefini gerçekleştiremeyen Barcelona daha önce altyapısından yetişen efsane oyuncusu Sergio Busquets ile yolları ayırmıştı.

Almanya'nın vazgeçilmezlerinden

Eski takımı Dortmund ile de görüşen ancak Barcelona’da karar kılan İlkay’ın transferinin kısa bir süre içerisinde Barcelona tarafından resmen duyurulması bekleniyor.

Bu sezon City formasıyla çıktığı 51 karşılaşmada 11 gol ve dört asistle oynayan İlkay, İngiliz ekibinde oynadığı süre boyunca istikrarıyla göz doldurdu. Hem defansif orta saha hem de merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen 32 yaşındaki oyuncu Hansi Flick yönetimindeki Almanya Milli Takımı’nın da vazgeçilmez isimlerinden biri olurken, Dünya Kupası’nda üç maça da ilk 11’de başlamıştı.