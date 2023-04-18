Üst üste üçüncü şampiyonluğa koşan Pep Guardiola’nın takımı Etihad Stadyumu’nu büyütmek için çalışmalara başladı.

Premier Lig’de üst üste üçüncü şampiyonluğunu yaşamak isteyen ve uzun süredir hedeflenen Şampiyonlar Ligi kupası halini de sürdüren Manchester City, Etihad Stadyumu’nun kapasitesini yükseltmek için çalışmalara başladı. Şu anda 53 bin 400 olan kapasiteyi 60 binin üzerine çıkartmayı hedefleyen Manchester City, bu proje için 300 milyon sterlinlik kaynak ayırdı.

Yönetim kurulunun belediyeye önerdiği yenilenme projesine göre kuzey tribünü mevcut alt katın üzerine daha büyük tek bir üst kat olacak şekilde genişleyecek.

Maliyeti 300 milyon sterlini aşacak

Kulübün başvurusu bu genişlemenin yanı sıra çeşitli yiyecek ve içecek satış noktalarını, yeni bir kulüp mağazasını ve 400 kişilik bir salonunu da içeren, 3 bin kişilik kapalı bir taraftar alanını da içerecek.

Manchester City’nin operasyonlardan sorumlu genel müdürü Danny Wilson oluşturmak istedikleri yeni stadyumun sınıfının en iyilerinden biri olacağını belirtirken, “Taraftarlarımızın yıl boyunca eğlence ve dinlenme yeri olarak da kullanabileceği bir konsept hayal ediyoruz” dedi. Maliyeti 300 milyon sterlini aşacak projenin 2 bin 600 insana iş imkanı sağlaması bekleniyor.