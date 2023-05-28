Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına başlayan Manchester City, İlkay’ın ayrılması halinde İspanyol orta saha oyuncusuna yönelecek.

Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselen ve Premier Lig’de şampiyonluğa ulaşan Manchester City’de yıldız oyuncu İlkay Gündoğan’ın takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, İspanyol basınından Fichajes City’nin İlkay’ın alternatifleri için çalışmalarını sürdürdüğünü öne sürdü. City’de gündeme gelen son isim ise PSG’nin 27 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Fabian Ruiz oldu.

PSG’deki ilk sezonunda beklediği kadar süre alamayan yıldız oyuncunun bu nedenle takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürülürken, Ruiz’in City’nin yanı sıra çok sayıda talibi olduğu öne sürüldü.

PSG'nin orta saha rotasyonu çok geniş

Napoli’de oynadığı dönemde Avrupa’nın en gözde orta saha oyuncularından biri olan Ruiz, yaz transfer döneminde 23 milyon euro karşılığında Fransız ekibine katılmıştı.

Defansif orta saha ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapan Ruiz yüksek top tekniğiyle dikkatleri çekerken, bu sezon ligde 27 maçta süre bulmuştu.

Son altı sezonda aldığı en düşük süreyi PSG’de alan Ruiz, Marco Verratti, Danilo, Vitinha, Renato Sanches ve Carlos Soler gibi alternatiflerin arasında öne çıkmayı başaramamıştı. Öte yandan İlkay’ın sezon sonunda bitecek kontratını hala uzatmamış olması da bu iddiayı güçlendirdi.