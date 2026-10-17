Premier Lig kulüpleri, Manchester City'nin aldığı cezaya itiraz mücadelesinin gelecek sezona kadar sürmesinden endişe ediyor; bu durum ligi "çok büyük bir sorun" ile karşı karşıya bırakacak.

Manchester City'nin, süreci bu sezon içinde sona erdirecek ve Premier Lig'in üzerindeki belirsizliği ortadan kaldıracak bir uzlaşmaya varmak konusunda isteksiz göründüğü için büyük bir rahatsızlık hâkim.

Bağımsız bir komisyonun, kulübün ticari gelirlerini şişirdiği ve harcamalarını 920 milyon sterlin değerinde düşük gösterdiği sonucuna varmasının ardından Manchester City, finansal kuralların ihlaline ilişkin 100'ü aşkın suçlamanın neredeyse tamamında suçlu bulundu.

Puan silme ve kulübün şampiyonluklarının geri alınmasını içerebilecek beklenen ceza henüz açıklanmazken, Manchester City karara karşı temyize başvurduğunu doğruladı.

Bu durum, şampiyonluk yarışının, Avrupa kupalarına katılma hakkı veren sıralamaların ve küme düşme mücadelesinin Manchester City davasından ne ölçüde etkileneceğine dair şüphelerin gölgesinde Premier Lig sezonunu da etkisi altına aldı.

Ancak Manchester City'nin rakipleri, kulübün kararı iptal ettirmek için mümkün olan tüm yolları araştırmaya hazır olması nedeniyle davanın bu sezon içinde sonuçlanmamasından korkuyor.

Bir kaynak, İngiliz "Telegraph" gazetesine göre şunları söyledi: "Kulüpler arasında, hiç kimsenin davanın bu sezon içinde sonuçlanmasını beklemediğine dair konuşmalar dönüyor. Bu çok büyük bir sorun, çünkü kimse ne için yarıştığını ya da nihai sıralamaların geçerli kalıp kalmayacağını kesin olarak bilmiyor."

Delilleri inceleyecek bir komisyonun atanması beklenirken, temyiz duruşmasının tarihi henüz belirlenmedi. Normal şartlarda, Premier Lig yönetmeliklerine göre temyiz komisyonunun kararını 12 hafta içinde açıklaması gerekiyor; bu da son tarihin 21 Ocak olacağı anlamına geliyor.

Manchester City, kulübe yöneltilen suçlamaların bu zaman çerçevesinin kabul edilmesinden önceye dayandığı gerekçesiyle temyiz için belirlenen 12 hafta kuralına itiraz edebilir.

Temyiz komisyonu, soruşturma komisyonunun kararını, sunulan belgeleri ve tanık ifadelerinin tutanaklarını inceleyebilir.

Tanıklar genellikle yeniden sorguya çekilmiyor; bu da süreci tamamen yeniden yargılamadan farklı kılıyor.

Olası sonuçlar arasında verilen kararların onaylanması, bir kısmının veya tamamının iptal edilmesi ya da bazı konuların daha fazla incelenmek üzere geri gönderilmesi yer alıyor. Temyiz komisyonu ayrıca davayı yeniden yargılanmak üzere yeni bir komisyona sevk edebilir.

Temyizi reddedilirse Manchester City'nin davayı spor düzenleyici kurullarının ötesine taşımaya hazır olup olmadığı ise hâlâ belirsiz.

Manchester City'nin suçlu bulunduğu karar, kulübün Premier Lig'in yıllar boyunca yürüttüğü soruşturmaya iş birliği yapmamasını da kapsıyordu.

Bloomberg ajansı, mali bir uzlaşmaya varılmasına ilişkin ilk görüşmelerin, kulübün masumiyeti konusunda ısrar etmesi nedeniyle çöktüğünü ve tutumunu değiştirmeye hazır olduğuna dair herhangi bir belirti görülmediğini aktardı.

Bir kaynak şöyle konuştu: "Manchester City herhangi bir ihlal işlediğini kabul etmiş gibi görünmüyor. Bu kadar çok suçlamada suçlu bulunduktan sonra bir tür uzlaşma arayacağını düşünmek mantıklı olurdu, ancak şu an için bu mümkün görünmüyor. Herkes sadece cezayı bekliyor ve bu ne ligin ne de kulüplerin çıkarına."

"Telegraph" gazetesi cuma günü, Manchester City'nin temyizde suçluluk kararını iptal ettirecek "kesin deliller" elinde bulundurduğu iddiasının, çok büyük bir e-posta, mektup ve banka hesap dökümü yığınına dayandığını ortaya koydu.

Davaya yakın kişilere göre, Abu Dabi'den gelen resmî devlet belgelerinin, makbuzların ve 24 tanığın ifadelerinin yeniden incelenmesi, yani kulübün ilk duruşmada hatalı biçimde dışlandığına inandığı deliller, tam ya da kısmi beraat elde etme veya yeniden yargılanma talebinde bulunma çabalarının merkezinde olacak.



