Manchester City'nin bu yaz yapacağı büyük transfer belli oldu: Kritik tarih 15 Temmuz

Pep Guardiola’nın kontratının son sezonuna hazırlanan Manchester City’de bu yaz yapılacak büyük transfer netlik kazandı. İngiliz devinin bonservisi Leipzig’de bulunan İspanyol oyuncu Dani Olmo’yu transfer etmek istediği öne sürüldü.

Olmo’nun adı daha önce altyapısından yetiştiği Barcelona da ile anılmış ancak Katalan ekibi 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyememişti.



Ancak Barcelona Olmo ile sözleşme imzalama yarışından çekilmiş olsa da, Avrupa'nın diğer önde gelen takımları 2024/25 sezonu öncesinde Olmo'yu takip etmeye devam ediyor.

Kritik tarih 15 Temmuz

Yıldız oyuncunun kontratındaki serbest kalma bedelinin 15 Temmuz’a kadar geçerli olacak olması nedeniyle elini çabuk tutmaya hazırlanan Manchester City, Mundo Deportivo’da yer alan habere göre bu transfer için PSG ve Bayern Münih ile yarışıyor.



Bayern Münih'in bu kadar yüksek bir bedel ödemesi pek olası değil ancak bu City ya da PSG için bir sorun değil. Olmo, Pep Guardiola'nın Barcelona teknik direktörü olduğu dönemde La Masia'da oynadı ve Guaridola deneyimli oyuncunun hayranlarından biri olarak nitelendiriliyor.

Ülkesinin EURO 2024 kadrosunda da yer alan Olmo geçen sezon tüm kulvarlarda 25 maçta 8 gol atmıştı.