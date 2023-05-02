Geçen yaz Barcelona’ya transfer olmak isteyen Portekizli oyuncu sezon sonunda takımdan ayrılabilir.

Hem Premier Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden ve sezonu bu iki büyük kupayla tamamlamak isteyen Manchester City’de gelecek sezona yönelik kadro planlamasına şimdiden başlandı. 90min’de yer alan habere göre Pep Guardiola’nın takımı adı daha önce de transfer söylentileriyle anılan Bernardo Silva’nın satışına gelecek yaz onay verebilir.

Geçtiğimiz yaz Barcelona’ya yaklaşan ve Katalan ekibine gitme konusundaki isteğini ortaya koyan Silva, bu transferin gerçekleşmemesi üzerine takımda kalmıştı.

PSG teklfe hazırlanıyor

Daha önce kim olursa olsun takımda kalmak istemeyen bir oyuncuyu takımda tutmayacağını belirten Guardiola, son yıllarda Leroy Sane, Oleksandr Zinchenko ve Gabriel Jesus gibi isimlerin gidişine onay vermişti.

City’nin Silva’nın bonservis bedelini 75 milyon sterlin olarak belirlediği kaydedilirken, PSG Portekizli yıldız için harekete geçmeye hazır görünüyor. PSG’nin ilgisine rağmen City’den ayrılması halinde Barcelona forması giymek isteyen Silva iste Katalan ekibinin yeniden teklif yapmasını bekliyor.

Barcelona yönetimi yaz transfer dönemindeki önceliğini Lionel Messi ve İlkay Gündoğan olarak belirlerken, kulübün maddi açıdan zor bir dönemden geçmesi bu transferi neredeyse imkansız bir hale getiriyor.