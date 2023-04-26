Manchester City - Arsenal maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Tüm bilgiler burada.

İngiltere Premier Lig'in 33. haftası, büyük bir mücadeleye sahne oluyor...

Lider Arsenal, iki maç eksiğiyle beş puan geride bulunan Manchester City'yi konuk ediyor. Bu dev karşılaşma, Premier Lig'deki şampiyonluk yarışında çok kritik bir eşik olacak.

Arsenal, son üç maçta toplam altı puan kaybederek üstünlüğü rakibine vermiş durumda. Zira City, Arsenal ile berabere kalsa bile diğer tüm maçlarını kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak.

Dört kulvarda mücadele eden Manchester City ise rakibine göre daha moralli. En son, Sheffield United'ı 3-0 mağlup ederek FA Cup'ta finale yükselen Pep Guardiola'nın öğrencileri, oldukça formda.

Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Manchester City ile Arsenal, 26 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Michael Oliver yönetecek.

Karşılaşma, beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.