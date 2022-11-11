Mallorca, Robert Lewandowski ile yarışan Vedat Muriqi'nin bonservis ücretini belirledi

Kosovalı yıldız, bu sezon şu ana kadar La Liga'da 12 maçta sekiz gol attı ve ilgiyi üzerine çekmeyi başardı.

Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'nin eski santrforu Vedat Muriqi, La Liga'da yıldızını parlatmaya devam ediyor.

Son oynanan Atletico Madrid karşılaşmasında da ağları havalandırmayı başaran Kosovalı golcü, La Liga devlerinin transfer listesine girmeyi başardı.

Mallorca, Lazio'dan 7.7 milyon euro karşılığında transfer ettiği 28 yaşındaki golcünün bonservisini belirledi.

İddialar neler?

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre La Liga'nın güçlü ekiplerinden Sevilla ve Villarreal, Muriqi'yi transfer etmek istiyor.

La Liga'da gol krallığında Robert Lewandowski için yarışan Kosovalı santrfor için Mallorca'nın beklentisi çok net. Kulüp, oyuncunun serbest kalma maddesi olan 38 milyon euro'nun altında bir ücrete 'evet' demeyecek.

Hem Sevilla hem de Villarreal'in, 2022 Dünya Kupası'nın ardından Mallorca'ya teklif yapması bekleniyor.

Vedat Muriqi'nin 2022/23 sezonu performansı

28 yaşındaki santrfor, şu ana kadar bu sezon La Liga'da çıktığı 12 maçta sekiz gol atıp bir de asist yaptı.

Kosovalı futbolcu, son dört lig maçında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Muriqi; sırasıyla Valencia, Espanyol, Villarreal ve Atletico Madrid ağlarını sarstı.