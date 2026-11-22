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Donyell Malen cumartesi günü gollerine yenilerini ekledi. Hollandalı futbolcu, AS Roma formasıyla Parma'ya karşı dört gol attı (1-5) ve İtalyan basınını bir kez daha etkiledi.

La Gazzetta dello Sport, Parma karşısındaki performansına 9 puan verdi. "Malen fırtınası yine esti ve Roma'yı peşinden sürükledi." Pembe spor gazetesi, Malen'in bu sezon maç başına ortalama birden fazla gol attığına dikkat çekti.

"Kısacası Hollandalı sahadaysa Roma maça adeta 1-0 önde başlıyor." Malen, bu sezon 11 Serie A maçında 12 gol attı.

"Malen, Gian Piero Gasperini'nin takımındaki en büyük artı değer; buna hiç şüphe yok" diye yazan Calciomercato, ona 9 puan verdi. "Sassuolo karşısında gol atamadığı maçın (3-0) ardından Hollandalı fırtına, Parma'yı kasıp kavurdu."

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Eski PSV'liye Corriere dello Sport da 9 puan verdi. Spor gazetesi, "Yorum yapmak gereksiz görünüyor. Rakamlar her şeyi anlatıyor" diye yazdı. "Performans notu 9, ama yalnızca Roma'da 10 puan Paulo Roberto Falcão'ya ayrıldığı için."

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Roma'nın eski futbolcularından, bugün 73 yaşında olan Falcão, kulüp tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak görülüyor ve "Roma'nın Sekizinci Kralı" olarak tanınıyor.

Hollanda millî takımının oyuncusu, Leggo'dan da 9 puan aldı. "Giuseppe Verdi'nin doğduğu bölgede orkestra şefi rolüne bürünüyor. Ardından bageti eline alıp Roma'yı öne geçiren bir başyapıt yaratıyor."

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İtalyan gazetesi, Parma karşısındaki performansını böyle anlattı. "Ama canavarın karnı henüz doymadı ve iki gol daha atıyor. Ne fırtına ama!"

Sky Sport, Malen'i maçın en değerli oyuncusu seçti. Hücum oyuncusuna 8,5 puan veren yayın kuruluşu, "Attığı dört golle tartışmasız yıldızdı" diye yazdı.