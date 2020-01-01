Maldini ve oğluna koronavirüs teşhisi kondu

Milan'ın efsane futbolcusu ve aynı zamanda sportif direktörü Paolo Maldini ve oğlu Daniel'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

ekiplerinden , kulübün sportif direktörlüğünü yürüten Paolo Maldini ve U19 takımında oynayan oğlu Daniel Maldini'nin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Paolo Maldini'nin, koronavirüs testi pozitif çıkan biri ile temasa geçtikten sonra kendisinde de hastalık belirtilerinin ortaya çıktığını fark ettiğini belirtildi.

Ardından koronavirüs yaptıran Paolo Maldini'nin test sonuçları pozitif çıktı. Daha önce A Takım ile antrenmanlara çıkan oğlu Daniel Maldini'nin de test sonuçlarının pozitif geldiği ifade edildi.

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Her ikisinin de durumunun iyi olduğu ve 14 gündür kimseyle temas kurmadıkları belirtilirken karantinada kalmaya devam edecekleri iletildi.