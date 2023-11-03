Mainz yönetimi Filistin’e destek mesajı veren Anwar El Ghazi’nin sözleşmesini feshetti

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın futbol dünyasındaki yansımalarına bir yenisi daha eklendi.

Bundesliga takımlarından Mainz’ın İsrail-Filistin çatışması hakkındaki yorumları nedeniyle sözleşmesini feshettiği Anwar El Ghazi, sosyal medya hesabından meydan okuyan bir açıklama yayınladı. Yaptığı yorumlardan ötürü herhangi bir pişmanlık duymadığını dile getiren Hollandalı kanat oyuncusu, Mainz yönetimi oldukça kızdırması beklenen açıklamalar yaptı.

Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Geçim kaynağımın kaybı, Gazze’deki masum ve savunmasız insanların üzerine salınan cehenneme kıyasla hiçbir şey” ifadelerini kullandı. Mainz yönetimi ise olayın hukuki açıdan inceleme altında olduğunu ifade etti. 28 yaşındaki oyuncu Ajax, Lille, Aston Villa ve PSV'de geçirdiği dönemlerin ardından yaz aylarında Mainz'a katılmıştı.

El Ghazi geri adım atmadı

Mainz Pazartesi günü yaptığı açıklamada oyuncunun daha sonra sildiği bir paylaşım nedeniyle üzüntü ve pişmanlık duyduğunu belirtmiş ve olay çözüm yoluna girmişti.

Buna rağmen Çarşamba günü yeni bir açıklama yapan El Ghazi, “Pozisyonumdan dolayı pişmanlık ya da vicdan azabı duymuyorum. Söylediklerimle arama mesafe koymuyorum ve bugün ve her zaman, son nefesime kadar, insanlığın ve ezilenlerin yanındayım” ifadelerini kullanınca yıldız oyuncunun kontratı feshedilmişti.