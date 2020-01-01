Maguire'dan tekme açıklaması: "Düşmesini istemedim"

Deplasmanda Chelsea'yi 2-0 mağlup eden Manchester United'ın stoperi Harry Maguire, Michy Batshuayi ile yaşadığı pozisyonda kendini savundu.

Premier Lig'in 26. haftasında , deplasmanda 'yi Anthony Martial ve Harry Maguire'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Batshuayi'den önce topa yetişmeye çalışan Maguire, dengesini kaybederek yere düştü ve düşerken Batshuayi'yi ayaklarıyla itti.

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Bu pozisyonun ardından Chelsea oyuncuları ve taraftarları kırmızı kart bekledi ancak VAR incelemesinin ardından Maguire aleyhine herhangi bir karar verilmedi. Maç sonrası Sky Sports'a konuşan Maguire, o pozisyonda içgüdüsel olarak kendini koruduğunu belirtti:

"Üzerime düşeceğini hissettim ve içgüdüsel olarak üstüme düşmesini engellemek, onu tutmak için ayaklarımı uzattım. Kramponlarımda çivi olduğunu elbette biliyorum ve eminim ekranlarda o pozisyon, olduğundan daha korkunç görünmüştür. Onu tekmelemedim, hiç öyle bir niyetim yoktu.

Sadece üzerime düşme ihtimaline karşılık doğal bir reaksiyon gösterdim. Sonunda doğru karar verildiğini düşünüyorum."