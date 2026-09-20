Madrid derbisinde ortam erkenden gerildi. İspanya Ligi'nin yedinci haftasında oynanan Real Madrid ile Atletico maçının 5. dakikasında, Real oyuncusu Arda Güler ile Atletico oyuncusu Alex Baena arasında yaşanan sert temas, Türk oyuncunun yere düşmesiyle sonuçlandı ve Diego Simeone, Real Madrid oyuncusunun itirazına karşı çıkması sonucu sarı kart gördü.

Eski hakem Iturralde Gonzalez'in analizine göre, Baena arkadan dizini kullanarak Güler'i düşürdü ve bu pozisyonun sarı kartı hak ettiğini belirtti.

Gonzalez şöyle konuştu: "Bu bir sarı karttır; çünkü arkadan diziyle vurdu. Açık bir faul."

Baena arkadan müdahale ettiğinde Güler topla ilerliyordu ve Türk oyuncu yere düştü, ardından hakem Ortiz Arias Real Madrid lehine faul kararı verdi.

Baena'ya kart gösterilmemesi üzerine Güler, Atletico oyuncusunun uyarılmasını istedi; Simeone ise itirazını Real Madrid oyuncusunun tepkisine yöneltti.

Aynı iki oyuncu arasındaki gerginlik 18. dakikada, hakemin herhangi bir kart göstermeden geçtiği yeni bir pozisyonla devam etti; bu durum Mourinho'yu da disiplin cezası talep etmeye itti.

Iturralde pozisyonla ilgili yeniden yorum yaptı ve Baena'nın dizini kullanmasının, bacağını kullanmasından daha tehlikeli olduğunu belirtti. Ayrıca hakemin Simeone'ye sarı kart verme kararını eleştirerek, Real Madrid'in yedek kulübesindeki bir dizi oyuncunun da itiraz etmek için ayağa kalktığını ve onlara da aynı şekilde muamele edilebileceğini ifade etti.