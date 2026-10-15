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Madrid'den Premier Lig'den bedava transfer için teklif

Transfers
La Liga
Premier Lig
Getafe
J. Sancho
Chelsea
M. United
İspanya
İngiltere

Getafe, Jadon Sancho'yu kadrosuna katmak için ilk resmi teklifini sundu

Getafe, İngiliz yıldız Jadon Sancho'yu kadrosuna katma girişimlerini büyük bir ciddiyetle sürdürüyor.

Sport gazetesi, Sky Sports Almanya'ya dayandırdığı haberinde, Madrid ekibinin bugün perşembe günü oyuncunun hizmetlerini almak için ilk resmi teklifini sunduğunu aktardı.

Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumuna gelen Sancho, İspanyol kulübünün herhangi bir transfer bedeli ödemesine gerek kalmadan Getafe'ye katılabilir.

Bununla birlikte, transferin tamamlanması önündeki temel engel oyuncunun maaşı ve bu maaşın teknik direktör Jose Bordalas'ın takımı için belirlenen maaş limitine dahil edilebilme imkanı.

Mevcut bilgilere göre Sancho, şu anda İspanyol ekibinin teklifini yakın çevresiyle istişare halinde değerlendiriyor.

Oyuncunun lehine olan unsurlar arasında, kariyerini Avrupa'nın büyük liglerinden birinde yeniden başlatma imkanı ve vatandaşı Mason Greenwood'un seviyesini geri kazanıp yeniden parladığı bir takımda forma giyme fırsatı yer alıyor.

Transferin resmen tamamlanması halinde Sancho, bu hafta kulübe imza atan Dani Carvajal'ın ardından Getafe'nin serbest oyuncu piyasasında gerçekleştirdiği ikinci büyük transfer olacak.

26 yaşındaki Sancho, daha önce Borussia Dortmund, Aston Villa, Manchester United ve Chelsea formalarını giydi; güncel piyasa değeri ise yaklaşık 10 milyon euro.

Almanya Ligi'nde parlayan ve piyasa değeri daha önce 130 milyon euroya kadar ulaşan İngiliz oyuncu, Premier Lig'de kendisinden beklenen seviyeye ulaşamadı.

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