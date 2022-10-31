Juninho, vatandaşı Neymar'a çok sert çıktı ve onu 'faşist destekçisi' olarak nitelendirdi.

Lyon'un eski kaptanı Juninho Pernambucano, Paris Saint-Germain ve Brezilya Millî Takımı'nın yıldızı Neymar'a adeta öfke kustu.

Juninho, Brezilya'daki seçimler üzerinden Neymar'ı bir hayli sert eleştirdi.

Ne söylendi?

Lyon'un eski yıldızı, vatandaşı Neymar ile ilgili şu yorumu yaptı:

"Neymar gibi sağcı Brezilyalı oyuncuların faşistleri desteklediğini gördükçe midem bulanıyor.

"Biz aşağıdan geliyoruz ve insanız. Nasıl diğer tarafta olabiliriz?"

Brezilya'da yapılan seçimlerde Lula, sandıklardan zaferle ayrıldı ve uzun süre sonra merkez sağ partisini geride bırakarak seçimleri kazandı.

Neymar'ın bu sözlere yanıt verip vermeyeceği merak konusu.

Neymar'ı ne bekliyor?

2022-23 sezonunda formda bir görüntü çizen Neymar, Linonel Messi ve Kylian Mbappe ile birlikte PSG'yi sırtlamaya devam ediyor.

PSG, geçtiğimiz hafta sonunda cumartesi akşamı evinde Troyes takımını 4-3 ile geçerken Neymar bir gol bir asistle oynadı.

Ligue 1 devi, hafta içinde yüzünü Şampiyonlar Ligi'ne dönecek ve deplasmanda Juventus ile karşı karşıya gelecek.

PSG, Torino'ya gruptan çıkmayı garantileyerek gidiyor.