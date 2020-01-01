Lyon, Merih Demiral'ı transfer etmek istiyor

Fransız ekibin transfer listesinde Juventus'ta forma giyen milli futbolcu yer alıyor.

ekiplerinden , performansından memnun kalmadığı stoper Joachim Andersen'in yerine yaz transfer döneminde yeni bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

L'Equipe'in Lyon muhabiri Bilel Ghazi'nin haberine göre Fransız ekibin oluşturduğu beş kişilik listede 'ta forma giyen Merih Demiral da bulunuyor.

Lyon'un listesinde Merih Demiral'ın yanı sıra Atletico Paranaense'de forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı Robson Bambu, 'in 28 yaşındaki oyuncusu Aissa Mandi, Verona'nın genç stoperi Marash Kumbulla ve kariyerini 'da sürdüren 25 yaşındaki Kevin Akpoguma yer alıyor.

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Lyon'da Merih Demiral ile ilgili soru işareti yaratan tek durum, geçtiğimiz Ocak ayında oynanan maçında milli futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarının kopması olarak görülüyor.

Fransız ekibin beş kişilik listesinde Merih Demiral ve Robson Bambu, diğer adaylardan bir adım önde bulunuyor.

Bu sezon Juventus formasını 7 kez sırtına geçiren Merih, oynadığı bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.