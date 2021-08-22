Lyon kan kaybetmeye devam ediyor

Ligue 1 'de henüz galibiyetle tanışamayan Lyon, son bölümüne 3-1 galip girdiği ve sayısız fırsatı harcadığı karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı

Olympique Lyon, Ligue 1'in üçüncü haftasında da kazanamazken takımdaki kriz gitgide derinleşiyor. Evinde ağırladığı Clermont'a karşı 5 ve 21'de Dembele'nin, 45+1'de ise Paqueta'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2 farklı önde kapatan ve son 10 dakikaya dek bu üstünlüğünü devam ettiren Lyon, 80 ve 90+1'de Elba Rashani'nin attığı iki gole engel olamayarak sahadan beraberlikle ayrıldı.

Takımda bir süredir büyük bir problem olan disiplinsizliğin bir başka boyutunu önde olduğu dakikalarda gösteren Lyon'da, oyuncuların -skorun rehavetiyle- sayısız net fırsatı harcaması taraftarlarının da tepkisini çekti.

20 seneden bu yana sezonun ilk üç maçını kazanamadığı bir dönem yaşamayan Fransız ekibi en son 2000-2001 sezonunda Jacques Santini yönetiminde ilk 4 maçta 3 beraberlik 1 mağlubiyet almıştı.

Kulüpte geçtiğimiz hafta Marcelo ile başlayan ve takımın diğer oyuncularının da kadro dışı kalmasıyla başlayan süreçte sportif direktör Juninho ve teknik direktör Peter Bosz'u çok zor bir süreç bekliyor.

Ne olmuştu?

3-0'lık Angers yenilgisinin ardından kaptan Leo Dubois'nın takıma hitaben konuşması sırasında gülen Marcelo'nun, teknik direktör Peter Bosz'un talimatıyla kadro dışı bırakılmasının ardından sportif direktör Juninho Pernambucano'nun, Maxwel Cornet, Thiago Mendes, Houssem Aouar, Rayan Cherki ve Islam Slimani'yi de disiplinsiz tavırları nedeniyle satış listesine koyacağı açıklanmıştı.