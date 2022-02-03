Lyon'dan Alexandre Lacazette planı: "Benzema'dan daha kolay"

Alexandre Lacazette eski kulübü Lyon'dan yeni çağrı alırken Arsenal'ın 30 yaşındaki golcüye yeni bir sözleşme teklif etmesi olası görünmüyor.

Ligue 1'de harikalar yaratan oyuncuyu, 2017 yazında kadroya katan İngiliz ekibi beş yılın ardından Lacazette ile veda çizgisine geldi.

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ise Lacazette'nin kulüp için Karim Benzema'dan daha gerçekçi bir hedef olduğunu düşünüyor.

Lyon başkanı ne söyledi?

Basın toplantısında gazetecilerle konuşan Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Lacazette ile ilgilendiklerini söyledi: "Lacazette bu kulübe damga vurmuş bir isim ve onunla ilgileniyoruz."

"Onunla her zaman iletişim halindeydik. Bu Bruno Cheyrou'nun (yeni sportif direktör) yol gösterici fikirlerinin bir parçası. Bizim açımızdan Lacazette, Benzema'dan daha erişilebilir biri."

"Tüm bunlara yaz ayında bir bakacağız ama yarışta yalnız olmayacağız."

GOAL Görüşü - Arsenal muhabiri Charles Watts

"Lacazette'in yaz aylarında Arsenal'dan ayrılması kaçınılmaz görünüyor. Hem o hem de Eddie Nketiah'ın sözleşmeleri sona eriyor ve Arsenal, Nketiah'ı yeni bir sözleşmeye ikna etmeye çalışırken aynı durum Lacazette için geçerli değil."

"Mikel Arteta yaz aylarında iki yeni forvet almak istiyor ve 30 yaşındaki oyuncunun haftalık maaşı yaklaşık 180.000 sterlin bu nedenle Lacazette'nin maaşı, Arsenal'a bol yer açacak."

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