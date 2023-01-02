Real Madrid'le yeni bir kontrat imzalamak isteyen Luka Modric'in, MLS ve Suudi Arabistan'dan gelen büyük teklifleri geri çevirdiği bildirildi.

NELER OLUYOR? Luka Modric şu anda 37 yaşında ve Santiago Bernabeu'daki sözleşmesini bir yıl daha uzatmak istiyor. Hırvat oyun kurucu, İspanya'nın başkentinde 12. sezonunun geçirilmesine izin verecek olan yeni sözleşmenin kendisine sunulacağını umuyor.

BÜYÜK RESİM: Henüz Real Madrid ile yeni sözleşme için konuşulmadı ve bu durum, 2018 Ballon d'Or sahibininin, serbest oyuncu olma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Yıldız futbolcu, Amerika ve Orta Doğu kulüplerinin ilgisini çekiyor. Ancak sözleşme tartışmalarının Madrid'de uzun sürmesi beklenmiyor ve Marca, Modric'in bu konuda sabırlı olduğunu bildiriyor.

VE DAHA FAZLASI: MLS ekibi Inter Miami, Modric ile ilgileniyor. Ayrıca Cristiano Ronaldo'yu çarpıcı bir anlaşmayla renklerine bağlayan Al-Nassr'ın da önümüzdeki dönemlerde Sergio Ramos ve Modric'i takıma katmaya istekli olduğu söyleniyor. Fakat Marca, Modric'in sezon sonunda İspanya başkentinde kalma amacıyla Amerika ve Suudi Arabistan'dan gelen büyük teklifleri çoktan reddettiğini belirtiyor.

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SIRADA NE VAR? Modric, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda hâlâ en üst seviyede mücadele edebileceğini göstererek, yeni bir mücadeleye girişmek için acelesi olmadığını açıkça ortaya koydu. Şu anda beklenti, tecrübeli orta sahanın Real'de kalması yönünde.