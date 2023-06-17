Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Luka Modric, Suudi Arabistan'dan yüksek maaşlı bir teklif aldı.

Suudi Arabistan kulüpleri futbolda Avrupa transfer piyasasına damga vurmaya devam ediyor.

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a, Karim Benzema'nın ise Al-Ittihad'a transferinden sonra bu kez de Luka Mordic Suudilerin radarına girdi.

Sky Sport'un haberine göre Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Luka Modric'e sözlü olarak yıllık 200 milyon Euro'dan 3 senelik sözleşme teklif etti. Hırvat orta saha ise bu teklifi reddetti.

Haberde Al-Hilal'in sözlü teklifini önümüzdeki günlerde yazılı ve resmî olarak yapmayı planladığına yer verildi. Ancak Modric'in bu teklifi dikkate almadığı ifade edildi.

Bu yaz sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcunun Real Madrid ile kontratını yenilemesi bekleniyor.

Luka Modric'in 2022-23 sezonu performansı

Hırvat yıldız, geçtiğimiz sezon Real Madrid'de tüm kulvarlarda toplam 52 maça çıktı. Modric, söz konusu 52 karşılaşmada altı gol atıp altı da asist yaptı.

2012 yılından bu yana Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncu, La Liga devi ile beş kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.