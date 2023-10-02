Luka Modric: Ronaldo yaptıklarıyla asla yetinmiyor

Real Madrid’in efsane futbolcusu Luka Modric, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo’ya dair açıklamalarda bulundu. Ronaldo’nun bir başka eski takım arkadaşı Rio Ferdinand’ın YouTube programına konuk olan Modric, Portekizli efsanenin Real Madrid tarihinin en iyi oyuncularından biri olduğunu ve başarısını asla yetinmeyerek, hep daha fazla istemesine borçlu olduğunu söyledi.

“Cristiano Ronaldo ile ilgili en özel şey kesinlikle iş ahlakı.

Her zaman daha fazlasını istiyor. Yaptığı şeyden asla mutlu olmuyor. Bu inanılmaz bir şey. Kendisine ve takıma yüklediği talep inanılmazdı. Sanırım herkes Cristiano'nun Real Madrid'in en iyi oyuncusu olmasa da en iyilerinden biri olduğu konusunda hemfikirdir.

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Attığı goller, şampiyonluklar, bireysel rekorlar, takım kupaları açısından çok etkiliydi. Saha içinde ve dışında bir liderdi.

Tüm bu yıllar boyunca onunla oynamak ve birlikte bu kadar çok kupa kazanmak büyük bir zevkti”