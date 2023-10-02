Luka Modric: Ronaldo yaptıklarıyla asla yetinmiyor

Real Madrid’in efsane futbolcusu Luka Modric, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo’ya dair açıklamalarda bulundu. Ronaldo’nun bir başka eski takım arkadaşı Rio Ferdinand’ın YouTube programına konuk olan Modric, Portekizli efsanenin Real Madrid tarihinin en iyi oyuncularından biri olduğunu ve başarısını asla yetinmeyerek, hep daha fazla istemesine borçlu olduğunu söyledi.
Modric ne söyledi?
“Cristiano Ronaldo ile ilgili en özel şey kesinlikle iş ahlakı.
Her zaman daha fazlasını istiyor. Yaptığı şeyden asla mutlu olmuyor. Bu inanılmaz bir şey. Kendisine ve takıma yüklediği talep inanılmazdı. Sanırım herkes Cristiano'nun Real Madrid'in en iyi oyuncusu olmasa da en iyilerinden biri olduğu konusunda hemfikirdir.Haberin devamı aşağıda
Attığı goller, şampiyonluklar, bireysel rekorlar, takım kupaları açısından çok etkiliydi. Saha içinde ve dışında bir liderdi.
Tüm bu yıllar boyunca onunla oynamak ve birlikte bu kadar çok kupa kazanmak büyük bir zevkti”
Gelecek maç
Ronaldo ile top koşturduğu altı yılda sayısız kupa kazanan Modric’in Lionel Messi’yi tarihin en iyi futbolcusu olarak nitelendirmesi dikkat çekerken, Hırvat yıldızın yeni sezonda Inter Miami formasını giyerek Messi ile takım arkadaşlığı yapması bekleniyor. Real Madrid’deki son sezonuna giren Modric, bu sezon Carlo Ancelotti tarafından ilk 11’de pek fazla tercih edilmedi.