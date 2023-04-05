GOAL, Hırvat orta saha Luka Modric'in Real Madrid'in tavrından rahatsız olduğunu teyit edebilir.

NE OLDU? Luka Modric'in Real Madrid ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Hırvat yıldız, Los Blancos'ta bir yıl daha devam etmek istediğini açıkça belirtti ve yeni bir anlaşma kazanmak için en üst düzeyde performans gösteriyor. Ancak GOAL, Real yetkililerinin kontrat görüşmelerini başlatmak için 37 yaşındaki oyuncu veya temsilcileriyle henüz iletişime geçmediğini anlıyor. Aylardır kulüpten haber bekleyen Modric ise bu durumdan rahatsız oluyor.

BÜYÜK RESİM: Modric, yenileme müzakerelerinin gerçekleşmemesinden dolayı rahatsız ve Hırvat millî takımı yıldızının bu yaz serbest oyuncu havuzuna girmesi artık mümkün. Real ise, Modric'in yaşını ve kulüpteki statüsünü hesaba katarken olası yeni bir teklif üzerinde çalışıyor ve konuyu şimdilik beklemede tutuyor.

VE DAHA FAZLASI: Real'in, Modric'in 2022 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Hırvatistan için oynamaya devam etme kararından memnun olmadığı bildirildi. 37 yaşındaki futbolcunun yakın zamanda uluslararası futbolu bırakmak gibi kesin bir planı yok ve Almanya'da yapılacak Euro 2024'te yer almayı umuyor.

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SIRADA NE VAR? Modric'in Madrid'le sözleşme yenilemesi hâlâ ihtimal dahilinde. Bununla birlikte, Suudi Arabistan'daki kulüplerin Hırvat yıldızı kadrosuna katmak istediği de bildiriliyor.

Orta saha oyuncusu yaz aylarında bir karar vermek zorunda kalabilir.