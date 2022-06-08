Luka Modric, Real Madrid ile bir yıllık sözleşme imzaladı

Hırvat orta saha oyuncusunun sözleşmesi önümüzdeki ay sona erecekti.

Modric, Şampiyonlar Ligi'nde beşinci şampiyonluğa ulaştıktan sonra Real Madrid ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Hırvat orta saha oyuncusunun sözleşmesi önümüzdeki ay sona erecekti, ancak şimdi Santiago Bernabeu'da yeni şartları kabul etti.

Luka Modric'in Real Madrid'deki kupalarla dolu kariyeri, en az bir yıl daha devam edecek.

2018'de Ballon d'Or'u kazanan Modric, beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde ederek Santiago Bernabeu'da modern zamanların en büyük oyuncularından biri oldu.

Madrid ile olan yolculuğu, sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle bu yaz sona eriyor gibi görünüyordu. Ancak 12 aylık bir uzatma onu kulüpte tutacak.

Modric'in Real Madrid hikayesi devam ediyor

2018 Dünya Kupası finalisti bugüne kadar Madrid'de dokuz sezon geçirdi ve bunların en sonuncusunda ışıltılı kariyerine üç kupa daha ekledi.

Blancos, Stade de France'ta Liverpool'u yenerek 14. Avrupa şampiyonluğunu elde etti ve İspanya Süper Kupası ve La Liga başarılarının ardından sezonun üçüncü kupasını aldı.

Modric, 2012'de Tottenham'dan gelişinden bu yana Madrid formasıyla toplam 462 maça çıktı ve 19 büyük kupa kazandı.

Modric'in yeni anlaşmasının şartları neler?

GOAL'ün geçen ay açıkladığı gibi, Modric 30 Haziran'da serbest oyuncu olacaktı, ancak Madrid ona 2022-23 sezonunun sonuna kadar Santiago Bernabeu'da kalmasını sağlayacak yeni şartlar sundu.

36 yaşındaki oyuncu, tüm müsabakalarda çıktığı 45 maçta üç gol attığı ve 12 asist sağladığı başka bir üst seviye sezonunun ardından yönetim kurulunu ikna etti ve en iyi performanslarından birini Liverpool maçında sergiledi.

GOAL, Madrid'in aynı standartları bir sonraki dönem sürdürebilirse Modric'in sözleşmesini 2024'e kadar uzatmayı düşüneceğini anlıyor.

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