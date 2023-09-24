Luka Modric MLS ekibi Inter Miami’ye transfer olabilir

Avrupa futboluna veda etmeye hazırlanan 38 yaşındaki efsane için yeni bir macera kapıda.

Real Madrid’deki kontratının son senesine giren efsane futbolcu Luka Modric’in gelecek sezon Lionel Messi gibi MLS’te forma giyebileceği öne sürüldü. The Dubrovnik Times'ın haberine göre, Inter Miami’nin ortaklarından olan David Beckham bu sezon Real Madrid’de rotasyon oyuncusuna dönüşen Hırvat oyuncuyu potansiyel bir transfer hedefi olarak görüyor.

Inter Miami için bu transferdeki en büyük soru, maaş bütçelerinin Modric'in kulübe katılmasına izin verip vermeyeceği.

Maaş bütçesi düşündürüyor

Kadrosunda Messi’nin yanı sıra Jordi Alba ve Sergio Busquets gibi yıldızları da kadrosunda bulunduran Tata Martino’nun takımının Messi’nin bir diğer eski takım arkadaşı Luis Suarez’i de transfer etmek istediği biliniyor.

Bu sezon Jude Bellingham transferinin ardından Ancelotti tarafından daha çok rotasyon oyuncusu olarak değerlendiren Modric, ligde şu ana dek sadece bir maça ilk 11’de başladı. Toplam 243 dakika sahada kalan Modric, Real Madrid forması altında üç La Liga ve beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken, ülkesi Hırvatistan ile Dünya Kupası finali oynamıştı.