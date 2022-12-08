Luka Modric, uluslararası emeklilik planları söz konusu olduğunda ser verip sır vermiyor. Zlatko Dalic ise onun devam etmesi için can atıyor.

Modric şu anda 37 yaşında ve ülkesi için 159 maça çıktı. Real Madrid'in orta sahası, 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya ile çeyrek final karşılaşmasına hazırlanırken en az bir maçta daha sahada olacak.

2022 Dünya Kupası'nın Modric'in ünlü kareli formayla son yolculuğu olabileceğine dair söylentiler var, ancak 2018 Ballon d'Or sahibi, geleceği hakkında kesin bir karar vermediği konusunda ısrar ediyor.

Ne söylendi?

Hırvatistan'dan ayrılma zamanının gelip gelmediği sorusuna Modric, şu yanıtı verdi:

"Geleceğe çok fazla odaklanmıyorum. Millî takımda ne kadar süre alabileceğimi göreceğim ve şu anda yüzde 100 olarak, Dünya Kupası'nda bizi neyin beklediğine odaklandım. Gelecek hakkında düşünmek için zamanımız olacak."

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Modric bu konu hakkında çok net konuşmazken, Hırvatistan Teknik Direktörü Dalic ise yıldız oyuncunun devam ettiğini görmek istediğini açıkça belirtti. Hırvatistan'ın patronu, şunları söyledi:

"Luka Modric hakkında ne söylersem söyleyeyim, yeterli olmayacak. Elimden geleni söyledim, umarım sağlıklı kalır. Eminim ki bu, onun Hırvatistan için oynayacağı son müsabaka değil ve yıllarca bu takımın bir parçası olacak. Kondisyonu, profesyonelliği ve tavrı bize bu şekilde düşünme hakkını veriyor. O, takımımızın çok önemli bir parçası."

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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Modric'i ne bekliyor?

Modric, 2006'da Hırvatistan formasıyla ilk maçına çıktı ve takımın, 2018'de Dünya Kupası finaline ulaşmasına yardımcı oldu. Hırvat orta saha şu sıralar Real Madrid'le bir yıllık anlaşma yapmak için çalışıyor, bu da kulüp düzeyinde geleceğiyle ilgili soruların sorulmasına yol açıyor.