Real Madrid'in Hırvat yıldızı milli forma altında bir büyük turnuva daha oynayıp oynamama konusunda kararsız.

Hırvatistan'ın efsane oyuncusu Luka Modric, ülkesinin Fas'ı 2-1 yenerek Dünya Kupası'nı üçüncü tamamladığı karşılaşmanın ardından milli takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. beIN Sports'a konuşan Modric, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te oynayıp oynamama konusunda kararsız olduğunu ve milli takımdaki geleceğinin belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Modric ne söyledi?

"Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te oynayacak mıyım bilmiyorum. Şimdi adım adım gidip, o zaman geldiğinde neler olacağını göreceğiz. Milli takımda oynamaktan keyif alıyorum ve mutluyum. Hala en yüksek seviyede futbol oynayabileceğimi düşünüyorum. En azından Uluslar Ligi'ne kadar oynamak ve sonrasında Avrupa Şampiyonası için bir karar vermek istiyorum. Şimdi önümüzdeki döneme odaklanma zamanı"

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic de karşılaşmanın ardından Modric'in milli takım kariyerinin sürmesini diledi. Modric'in takımın lideri olduğunu belirten Dalic, "Modric bizim kaptanımız. 37 yaşında olmasına rağmen bu turnuvada 20 yaşındaymış gibi oynadı. Bazıları bu turnuvanın onun için son olacağını düşünüyor ama bence Modric uzun süre daha bizimle kalacak" dedi.