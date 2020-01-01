Luis Suarez, Juventus'a önerildi

Barcelona'dan ayrılabileceği konuşulan Luis Suarez'in Juventus'a önerildiği öğrenildi.

Gonzalo Higuan ile yollarını ayırma kararı alan , bu ismin yerini Luis Suarez ile doldurabilir.

Goal’ün edindiği bilgiye göre ’da takımda düşünülmeyen Luis Suarez, İtalyan devine önerildi.

Forvet arayışında olan Juventus’un da bu ismin transferine sıcak baktığı bildirildi.

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33 yaşındaki Uruguaylı golcünün, Katalan ekibinin yeni teknik direktörü Ronald Koeman’ın planlarında yer almadığı iddia ediliyordu.

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Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Eğer kulübün benimle yollarını ayırma gibi bir arzusu varsa, bunu direkt olarak bana söylemeleri iyi olur. Altı yıldır bu kulüpteyim. Artık istenmiyorsam bunu bana bildirmeliler” ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 36 resmi maçta görev alan Suarez, 21 gol atıp 11 de asist yapmıştı.