Luis Suarez adım adım Inter Miami’ye transfer oluyor

Gremio forması giyen Uruguaylı santrforun Lionel Messi ile yeniden buluşması artık an meselesi.

Lionel Messi’nin yanı sıra Sergio Busquets ve Jordi Alba gibi Barcelona efsanelerini kadrosuna katan Inter Miami’nin Luis Suarez rüyası beklenenden çok daha erken gerçeğe dönüşebilir. İspanyol basınından El Pais’te yer alan habere göre Gremio forması giyen Uruguaylı santrfor Aralık ayında MLS’te şampiyonluk hedefleyen Inter Miami’ye transfer olabilir.

36 yaşındaki oyuncu daha önce yaptığı açıklamada Inter Miami’nin kulübüyle temas kurduğunu doğrulamıştı. Son gelen bilgilere göre Miami ve Gremio arasında Suarez için yapılan görüşmeler oldukça olumlu ilerlerken, anlaşma artık an meselesi. Suarez'in Aralık ayında kulüple sözleşme detaylarını görüşmek üzere Miami'yi ziyaret etmesi planlanıyor.

37 maçta 17 gol attı

Inter Miami kadroda Suarez’e yer açmak için yıldız forvet Josef Martinez’i serbest bırakırken, bu durum efsane golcünün imzasının çok yakın olduğu şeklinde yorumlandı. Gremio’ya Aralık 2022’de transfer olan Suarez takımı için çıktığı 37 karşılaşmada rakip fileleri 17 kez havalandırmayı başardı.

Gremio Başkanı Alberto Guerra Suarez daha önce yaptığı açıklamada Suarez’in durumuna ilişkin yıl sonuna kadar birçok değişikliğin yaşanabileceğini söylemişti.