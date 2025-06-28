Luis Figo Real Madrid’in 22 yaşındaki oyuncuyu Barcelona’dan çalmasını istiyor

Portekizli efsane Luis Figo, Real Madrid'in Athletic Bilbao'nun genç yıldızı Nico Williams'ı transfer etmesi gerektiğini söyledi.

Real Madrid, yaz transfer döneminde Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen ve Franco Mastantuono gibi dikkat çekici isimleri kadrosuna katarak adından sıkça söz ettirdi. Ayrıca Alvaro Carreras'ın da FIFA Dünya Kulüpler Kupası sonrasında takıma katılması bekleniyor. Ancak bu transfer hamlelerinin sonuncusu olmayabilir.

Portekizli futbol efsanesi Luis Figo, İspanyol basınına yaptığı açıklamalarda, Real Madrid’in hücum hattına bir takviye daha yapması gerektiğini belirtti. Figo, özellikle Athletic Bilbao’nun 22 yaşındaki yıldızı Nico Williams’ın transfer edilmesi gerektiğini savundu.

Figo'dan övgü dolu sözler

Diario AS'a konuşan Figo, “Beğendiğim pek çok oyuncu var. Ama Nico Williams’la kesinlikle anlaşırdım. O bir cevher. Günümüz futbolunda harcanan paralar düşünüldüğünde fiyatı bana uygun görünüyor. Hem sahip olduğu kalite hem de genç olması nedeniyle iyi bir transfer olurdu” dedi.

Kendi kariyerinde kanat oyuncusu olarak oynayan Figo, Williams’ı pozisyon itibarıyla beğendiğini ve onun hızına hayran kaldığını da dile getirdi:

“Biz farklı oyuncularız. Ama onun pozisyonunu çok seviyorum çünkü ben de o bölgede en iyi performansımı göstermiştim. Tabii onun kadar hızlı değildim, keşke öyle olsaydım.”

Barcelona’ya yakın ama…

Real Madrid’in bir süre önce Nico Williams’la ilgilendiği belirtilmişti ancak Arjantinli genç yetenek Franco Mastantuono’nun transferinin ardından bu hedef rafa kaldırıldı. Yine de takımın Brezilyalı oyuncusu Rodrygo Goes’un ayrılması durumunda bu plan değişebilir.

Ancak Athletic Bilbao forması giyen Williams, yaz transfer döneminde Barcelona’ya gitmek istediğini daha önce net şekilde ifade etmişti. Katalan kulübünün, bu transferi önümüzdeki haftalarda resmen tamamlaması bekleniyor.

Real Madrid’in Carreras transferinin ardından başka hamle yapıp yapmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Yönetim bazı pozisyonlara takviye için alan bıraksa da, kulüp bütçesi bu hamlelerin önünde engel olabilir.