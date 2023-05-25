Portekizli efsane futbolcu Luis Figo, vatandaşı Jorge Jesus'un Türkiye'deki performansını beğendi.

Barcelona ve Real Madrid'in eski yıldızı Luis Figo, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Türkiye'deki performansı ve İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali hakkında konuştu.

Portekizli efsane, Jesus'un Türkiye'de görev yaptığı ilk yılında harika iş çıkardığını vurguladı.

Ne söyledi?

Jesus'un iyi bir arkadaşı olduğunu aktaran eski futbolcu, Portekizli teknik direktör hakkında şu yorumu yaptı:

"Jorge Jesus ilk yılında Türkiye'de harika bir iş çıkardı. Çok başarılı bir teknik adam. Onun için mutluyum. Fenerbahçe'nin ligde şampiyon olması biraz daha zor görünüyor.

"Son haftalara girildi ve arada belirli bir puan farkı var. İnsanların onun burada görev almasından memnun olduğunu düşünüyorum. Kendisi harika bir teknik direktör."

Luis Figo, Şampiyonlar Ligi finali hakkında ne dedi?

Figo, İstanbul'un futbol için büyük tutkuya sahip bir şehir olduğunu vurgularken finalle alakalı şunları söyledi: "Şampiyonlar Ligi finalleri her zaman unutulmaz olmuştur. İki takım da dünyanın en büyük futbol organizasyonunda en iyisi olabilmek için mücadele veriyor.

"Eminim ki İstanbul'da harika bir atmosfer olacak. Milan ile Liverpool arasında İstanbul'da oynanan heyecan verici finalden sonra insanlar bu seneki finali merakla beklemeye başladı."

Figo ayrıca 10 Haziran'daki final mücadelesinde Manchester City'ye karşı Inter'i destekleyeceğini söyledi.