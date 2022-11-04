Barcelona'nın kaptanıyken serbest kalma bedeli karşılığında Real Madrid'e imza atan Portekizli efsane futbolcu Luis Figo, 50. doğum gününe özel bir röportaj verdi. Ülkesinin basınından A Bola'ya konuşan Figo, Camp Nou'ya Real Madrid formasıyla çıktığı ilk maçta hakaretleri duymamak için kulağına pamuk tıkadığı yönündeki iddiayı yalanladı.

"Yapılan hakaretler beni incitmiyor. Futbol dünyasında yer alan oyuncular bu tarz durumlara alışkın ancak basın ailenizle uğraşmaya başladığında işler değişir.

Hakaretlerden değil işin içine ailemin karıştırılmasından etkilenirim ve bu tehlikeli durumun önüne geçilmeli.

Camp Nou'da 98 bin kişinin önüne çıkarken bana yapılan hakaretleri duymamak için kulağıma pamuk tıkadığım söylentisi ise doğru değil. O gün elimi kulağıma götürdüm bunun sebebi hakaretler değildi.

Saçlarım ıslaktı ve böyle olunca kulağınıza hep biraz su kaçar. Kulağıma giren suyu çıkartmak için ellerimi kulaklarıma götürdüm ve herkes kulağıma pamuk tıkadığımı düşündü.

Netflix'in çektiği belgeselimde hikayemi yalan söylemeden anlattım ve herkes durumu kendi bakış açısıyla ifade etti"