Figo, "Barça'da her şeye sahiptim ancak Real Madrid'den teklif gelince 'ikinci sınıf bir kulübe gideceğim' diye düşünmüyorsunuz" dedi.

Dünya futbol tarihinin en büyük transferlerinden birinin başrol oyuncusu olan Luis Figo, El Clasico öncesinde açıklamalarda bulundu.

Barcelona'da her şeye sahip olduğunu ifade eden Portekizli, Real Madrid'e giderken hissettiklerini anlattı.

Figo, ayrıca Liverpool'un da kapısından döndüğünü anlattı.

Ne söylendi?

The Guardian'a konuşan Figo, Barcelona'dan Real Madrid'e transfer sürecini şu sözlerle anlattı:

"Barcelona'da her şeye sahiptim ve hayatım çok iyiydi ancak Real Madrid'den teklif gelince 'ikinci sınıf bir kulübe gideceğim' diye düşünmüyorsunuz. Real Madrid yerine başka takım olsa belki gitmezdim.

"Bu bir meydan okuma ve değerli hissetmeye dayalı bir karardı. Real beni, takımda son derece önemli bir parça olacağıma ikna etti.

"Belki yeni bir projenin öncüsüydüm. Bir beklenti vardı. Başkanın (Perez) fikirlerini biliyordum. O aşamada çok konuştuk. Ben onun seçim vaadiydim. Kimin geleceğini her zaman bilmiyordum ama planı biliyordum."

Luis Figo, nasıl Liverpool'un kapısından döndü?

Figo, Liverpool ile yaptığı transfer görüşmelerini ise şöyle anlattı.

"32 yaşındayken Liverpool beni istedi. Aslında ben de gitmek istedim. Çok konuştuk. Ancak 'Hayır bekle, şimdi yapamayız' diyorlardı ve sonra bir oyuncuyu transfer ediyorlardı.

"Bu senaryo birkaç kez gerçekleşti ve sonunda 'Lanet olsun, benimle dalga mı geçiyorsunuz?' dedim.

"Daha sonra Inter teklif yaptı ve Massimo Moratti ile görüşüp oraya gitme karaı aldım. Inter'i seviyordum, tam da ihtiyacım olan şeydi."