PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Ukraynalı stoper Illia Zabarnyi'nin kulübe katıldığından bu yana gösterdiği hızlı gelişimi övdü. Enrique, savunmacının Paris'te kupalarla dolu ilk sezonunun ardından giderek daha soğukkanlı oynamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Zabarnyi, Paris Saint-Germain savunmasındaki yükselişini sürdürüyor

Ukraynalı stoper Illia Zabarnyi, teknik direktör Luis Enrique yönetiminde Paris Saint-Germain savunmasının kilit isimlerinden biri oldu. 24 yaşındaki oyuncu, Ağustos 2025'te beş yıllık kalıcı sözleşmeyle takıma katılarak PSG'nin tarihindeki ilk Ukraynalı futbolcu oldu.

Zabarnyi, Fransa'nın başkentindeki ilk sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi dahil dört büyük kupa kazanarak etkileyici bir başlangıç yaptı.

Savunmacı, kulüp adına ilk golünü geçen sezon Auxerre karşısında alınan 2-0'lık lig galibiyetinde attı.

Luis Enrique, savunmacının deneyimini ve soğukkanlılığını övdü

Luis Enrique, Nantes karşısındaki 1-0'lık galibiyette ilk maçına çıkan Zabarnyi'nin üst düzey bir ortama sorunsuz uyum sağlamasını övdü. “Çok fazla süre alıyor, ona güvenimiz tam,” dedi Luis Enrique.

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“Hazır. Genç bir oyuncu ama şimdiden deneyim sahibi.”

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“Geçen sezonki performansını daha da geliştireceğini düşünüyorum. Böylesine başarılı bir takıma katılmak kolay değil ama gördüklerimden memnunum,” diye ekledi teknik direktör.

Ukraynalı millî futbolcu stoper rolüne alışıyor

PSG teknik direktörü, Zabarnyi'nin hem ligde hem de Avrupa kupalarında düzenli süre alırken sahadaki özgüveninin arttığını vurguladı. Luis Enrique, “Her oynadığında kendini biraz daha rahat hissettiğini görüyorum,” dedi.

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“Çok ilgi çekici bir oyuncu. Kadroda olmasından çok memnunum.”

Zabarnyi'nin savunmaya getirdiği istikrar, PSG'nin Ligue 1'de zirveye yakın konumunu korumasına yardımcı oldu.

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Savunmacı, ligde ve Avrupa'da kritik sınavlara hazırlanıyor

PSG, pazartesi günü Parc des Princes'te Lyon ile oynayacağı zirve mücadelesine hazırlanırken Zabarnyi'nin yine önemli süreler alması bekleniyor.

PSG bu sezon yeni kupalar kazanmayı hedeflerken savunmacı da istikrarlı performansını sürdürmek istiyor.

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PSG, Ligue 1'e dönüşünde zirvedeki puan farkını üçe çıkarmayı hedefliyor.