Antonio Conte, Premier Lig ekibi Tottenham'daki son zamanlarını geçiriyor olabilir.

Tottenham Menajeri Antonio Conte'nin geleceği hakkında spekülasyonlar artarken, Kuzey Londra'da İtalyan hocanın yerine kimin geleceği hâlâ tartışmaya açık.

Spurs, her ne kadar geçtiğimiz hafta sonu Nottingham Forest'ı 3-1 mağlup etmiş olsa da Conte'nin genel sezon performansı, taraftarları tatmin etmedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda AC Milan'a elenen Spurs, ligde ilk dört yarışında. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Conte'nin gidişine ise kesin gözüyle bakılıyor.

İtalyan hocanın yerine en kuvvetli aday ise Luis Enrique.

İddialar neler?

The Times'ta yer alana habere göre Luis Enrique, sezon sonunda Tottenham'ın yeni menajeri olmayı istiyor.

Buna göre sezon sonunda Conte ile yolların ayrılması durumunda takımın başına, İspanya ve Barcelona'nın eski hocası geçecek.

2022 Dünya Kupası'nda İspanya Millî Takımı'nı yöneten Enrique, son 16 turunda Fas'a karşı alınan şok mağlubiyetin ardından görevden ayrılmıştı.

İspanyol hocanın, Tottenham'da görev almak için görüşmeler yapacağı gelen bilgiler arasında.