Mika Godts rüya gibi bir hafta geçiriyor. Cuma günü Le Havre karşısında alınan 1-5'lik galibiyette bir gol ve bir asistle Paris Saint-Germain için bir kez daha önemli rol oynadı. Maçın ardından Belçikalı oyuncunun ilk kez baba olduğu da açıklandı.

Luis Enrique, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sözlerine, "Onun için harika bir hafta oldu: Lyon'a karşı bir gol attı (geçen hafta sonu, editörün notu) ve baba oldu. Anneyi ve tüm aileyi tebrik ediyorum!" diyerek başladı. Enrique, 21 yaşındaki kanat oyuncusunun yetenekleri hakkında da oldukça olumlu konuştu.

Enrique, "Kendine güveni giderek artıyor. Bugün neredeyse her şeyi doğru yaptı. Hem gol atma hem de asist yapma becerisine sahip. Savunmada da çok üst düzey bir performans sergiliyor. Bu, PSG'deki bir hücum oyuncusu için önemli. Bir oyuncunun bu kadar hızlı uyum sağlayabildiğini görmekten mutluyum" dedi.

Fransız basını da Godts'un çok güçlü bir izlenim bıraktığı görüşündeydi. Le Parisien, "Kariyerinin en zor golü değildi ama giderek daha iyi bir forma kavuştuğunu doğruluyor" değerlendirmesini yaptı. "Godts sahada biraz daha isabetli oynadı ve yavaş yavaş ritmini buluyor gibi görünüyor. Ayrıca Hakimi'nin hat-trick'i için umut verici bir orta yaptı."

Foot Mercato da Godts'a güveniyor ancak Fransız spor mecrası, fiziksel açıdan hâlâ gelişmesi gerektiği görüşünde. "Bazı ikili mücadelelerde hâlâ fazla kolay şekilde geride kalmasından da anlaşıldığı üzere Ligue 1'in fiziksel yoğunluğuna uyum sağlaması gerekiyor. Yine de geçen pazartesi Lyon'a karşı olduğu gibi etkili oldu. Cuma günü PSG formasıyla ikinci golünü attı."

Gelecek maçlar VIL Şampiyonlar Ligi 15:00 PSG

Yine de maçın ardından ilgi odağı, sağ bek olarak üç gol atıp gecenin yıldızı olan Achraf Hakimi'ydi. Enrique, "O, dünyanın en iyi sağ beki" dedi. "Ama üç gol atmış olması beni özellikle heyecanlandırmıyor. Benim değer verdiğim şey, sürekli en üst düzeyde performans göstermesi ve her zaman hazır olması. Bu, takımımız için çok şey ifade ediyor."

Hakimi ise tüm övgülere rağmen son derece sakin kaldı. Faslı oyuncu, "Hayır, hayatımın maçı değildi" dedi. "Harika bir akşam olduğunu düşünüyorum, performansımdan çok memnunum ve evet, bu benim ilk hat-trick'im. Ama daha fazla duygu yaşadığım, beni daha çok etkileyen maçlar da oldu. Elbette galibiyetten çok mutluyum."