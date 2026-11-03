Paris Saint-Germain, Fransız futbolunun en parlak yeteneklerinden birinin yeniden ilgi odağına girmesinin ardından, aralarında Bayern Münih ve Arsenal'in de bulunduğu Avrupa devleriyle girişeceği kıyasıya bir rekabet eşliğinde, değeri 100 milyon euroyu aşabilecek bir oyuncuyla kış transfer dönemine çarpıcı bir hamleyle girmeye hazırlanıyor gibi görünüyor.

Paris ekibinin teknik direktörü Luis Enrique, yaklaşan kış transfer döneminde özellikle hücum hattı için yeni oyuncularla anlaşma ihtimaline kapıyı açmış, kulübün takviyeleri kesin bir öncelik haline getirmeden eldeki fırsatları değerlendirdiğini vurgulamıştı.

İspanyol teknik adam birkaç gün önce şunları söylemişti: "Hayır, mutlaka değil. Sakatlık olmaması, mutlaka yeni oyuncularla anlaşılacağı anlamına gelmez. Sezon başında, ciddi sakatlıklar olması durumunda bile her türlü duruma hazır olduğumuzu söylemiştim. Ancak fırsatlara hâlâ açığız ve bu ihtimal dahilinde."

Bu açıklamalar, Paris Saint-Germain'in bu sezon yaşadığı bazı hücum sorunlarının gölgesinde geldi; bunlar Khvicha Kvaratskhelia'nın sakatlığıyla başlayıp, Ousmane Dembele'nin sık sık yaşadığı fiziksel sorunlarla devam etti ve yeni gelen Mika Godts ile Ferran Torres'in takımın atmosferine uyum sağlamak için daha fazla zamana ihtiyaç duymasına kadar uzandı.

Kvaratskhelia, Paris Saint-Germain'e sezonun ortasında katılmıştı; bu da hücum hattını takviye etmek için aralarında Bayer Leverkusen oyuncusu Ibrahim Maza'nın da bulunduğu birçok ismin gündeme gelmesine, ayrıca kulübün akademi çıkışlı oyuncuları Senny Mayulu ve Quentin Ndjantou'ya önümüzdeki haftalarda daha fazla forma şansı verilmesi ihtimaline kapı araladı.

Bu bağlamda, geçen yaz Paris Saint-Germain'in masasında bulunan isimler yeniden gündeme geldi; bunların başında, Fransız "Foot Mercato" sitesinin bildirdiğine göre, İngiliz ekibi Bournemouth'un genç Fransız forveti Eli Junior Kroupi geliyor.

İngiliz "Mirror" gazetesi, Paris Saint-Germain'in 20 yaşındaki forvetin durumunu takip ettiğini, ancak onun hizmetlerine ilgi duyan tek kulübün PSG olmadığını belirtti; zira Arsenal ve Bayern Münih de oyuncunun gelişimini izleyen kulüpler listesinde yer alıyor. Bu da imzası için kıyasıya bir rekabetin habercisi.

Kroupi, geçen yaz Avrupa şampiyonunun kendisini kadrosuna katmaya ilgi gösterdiği dönemde Paris ekibinin hesaplarından uzak değildi; oyuncu, diğer kulüplerin de hizmetlerine ilgi duymasına rağmen Paris Saint-Germain'e transfer olma fikrine duyduğu hayranlığı gizlememişti.

Fransız forvet, sağ ayağındaki beşinci metatars kemiğinde yaşadığı kırıktan toparlanmasının ardından kısa süre önce sahalara döndü ve geçtiğimiz 25 Ekim'deki Manchester United karşılaşmasından bu yana üç maçta yedek olarak forma giydi.

Kroupi, Leeds United karşısındaki son çıkışında imzasını atmayı başardı; bu sezonki ilk golünü kaydederek sakatlıktan dönüşünün ardından hücuma katkı sağlayabileceğini kanıtladı.

Ancak Fransız yeteneğiyle anlaşma görevi kolay olmayacak; zira Bournemouth güçlü bir pazarlık konumuna sahip, özellikle de oyuncunun sözleşmesinin 2030 yazına kadar uzanması, İngiliz kulübüne büyük bir maddi bedel talep etmek için geniş bir alan tanıyor.

Geçen yaz transfer döneminde dolaşan tahminler, Bournemouth'un, kadrosuna Lorient'ten yalnızca yaklaşık 13 milyon euro karşılığında katılan oyuncunun hizmetlerinden vazgeçmek için 100 milyon eurodan fazla talep edebileceğine işaret etmişti; bu da oyuncunun piyasa değerinin kısa bir sürede yaşadığı büyük sıçramayı yansıtan bir transferdi.

Dolayısıyla Paris Saint-Germain, genç Fransız forvete duyduğu ilgiyi önümüzdeki dönemde resmi bir hamleye dönüştürmeye karar verirse, kendisini Arsenal ve Bayern Münih ile hem maddi hem de teknik bir rekabetin içinde bulabilir.