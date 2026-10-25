PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Ukraynalı stoper Illia Zabarnyi'nin kulübe katıldığından bu yana gösterdiği hızlı gelişimi övdü. Enrique, savunmacının Paris'te kupalarla dolu geçen ilk sezonunun ardından sahada giderek daha soğukkanlı oynamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Zabarnyi, Paris Saint-Germain savunmasındaki yükselişini sürdürüyor

Ukraynalı stoper Illia Zabarnyi, teknik direktör Luis Enrique yönetiminde Paris Saint-Germain savunmasının kilit isimlerinden biri hâline geldi. 24 yaşındaki futbolcu, Ağustos 2025'te beş yıllık kalıcı sözleşme imzalayarak PSG tarihindeki ilk Ukraynalı oyuncu oldu.

Zabarnyi, Fransa'nın başkentindeki ilk sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi de dâhil olmak üzere dört büyük kupa kazanarak müthiş bir dönem geçirdi.

Savunmacı, kulüp adına ilk golünü geçen sezon Auxerre karşısında ligde alınan 2-0'lık galibiyette attı.

Luis Enrique, savunmacının deneyimini ve soğukkanlılığını övdü

Luis Enrique, Nantes karşısında 1-0 kazanılan maçta ilk kez forma giyen Zabarnyi'nin üst düzey bir ortama kolaylıkla uyum sağlamasını övdü. Luis Enrique, "Çok fazla oynuyor, ona büyük güven duyuyoruz" dedi.

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"Hazır durumda. Genç bir oyuncu ama şimdiden deneyim sahibi."

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Teknik direktör, "Geçen sezonki performansının üzerine çıkacağını düşünüyorum. Böylesine başarılı bir takıma katılmak kolay değil ama gördüklerimden memnunum" diye ekledi.

Ukraynalı millî futbolcu stoper rolüne alışıyor

PSG teknik direktörü, Zabarnyi ülke içindeki ve Avrupa'daki müsabakalarda düzenli süre almaya devam ederken sahadaki özgüveninin de arttığını vurguladı. Luis Enrique, "Her oynadığında kendini biraz daha rahat hissettiğini düşünüyorum" dedi.

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"Çok ilginç bir oyuncu. Kadromuzda olmasından çok memnunum."

Zabarnyi'nin savunmadaki istikrarı, PSG'nin Ligue 1'de zirveye yakın konumunu korumasına yardımcı oldu.

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Savunmacı, ülke içindeki ve Avrupa'daki kritik sınavlara hazırlanıyor

PSG, pazartesi günü Parc des Princes'te Lyon ile oynayacağı zirve mücadelesine hazırlanırken Zabarnyi'nin yine önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

PSG bu sezon yeni kupalar kazanmayı hedeflerken savunmacı da istikrarlı performansını sürdürmeye çalışacak.

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PSG, Ligue 1'e dönüşünde liderlikteki puan farkını üçe çıkarmayı hedefliyor.