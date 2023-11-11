Luis Enrique’den Mbappe’ye hat-tricke rağmen eleştiri

PSG'nin Reims deplasmanında 3-0 kazandığı karşılaşmada hat-trick yapan Kylian Mbappe, buna rağmen maç sonunda Luis Enrique tarafından eleştirildi.

Ligue 1’de deplasmanda oynadığı Reims karşılaşmasından 3-0’lık galibiyetle ayrılan PSG’de maç sonuna teknik direktör Luis Enrique’nin sözleri damga vurdu. Karşılaşmayı hat-trick yaparak tamamlayan Kylian Mbappe’nin daha iyi performans sergileyebileceğini ifade eden İspanyol çalıştırıcı, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mbappe’nin performansından memnun olmadığını söyledi.

Şu ana kadar Ligue 1’de oynadığı 11 karşılaşmada 13 gole ulaşan Mbappe gol krallığı yarışında en yakın rakibinin altı gol önünde yer alırken, bir takvim yılı boyunca ise 29 gol attı. Geçen yıl attığı 32 golü geçmesine dört kalan Mbappe’nin daha iyisini yapabileceğinin altını çizen Luis Enrique, oyuncusunu ligin ilerleyen bölümünde sınırlarını zorlama konusunda uyardı.

Luis Enrique ne söyledi?

Maçın ardından Prime Video Sport’a konuşan Luis Enrique, “Bugün Kylian'dan pek memnun değilim. Goller hakkında söyleyecek bir şeyim yok ama takıma farklı şekillerde daha fazla yardımcı olabilir. Bu konuyu önce onunla konuşacağım. Ne hakkında olduğunu asla söylemeyeceğim, bu özel bir konu” ifadelerini kullanırken, Mbappe’nin önümüzdeki haftalardaki performansı da şimdiden merak uyandırıyor.