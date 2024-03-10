Luis Enrique’den Mbappe sorusuna kaçamak cevap: İşler böyle yürüyor!

PSG sahasında Reims ile 2-2 berabere kalırken, Luis Enrique’nin Mbappe hakkındaki sözleri maçın önüne geçti.

Ligue 1’de şampiyonluğa emin adımlarla yürüyen PSG sahasında oynadığı maçta Reims ile 2-2 berabere kalırken, teknik direktör Luis Enrique yıldız oyuncu Kylian Mbappe’yi ilk 11’de tercih etmedi. Üst üste üç maçtır galip gelemeyen Fransız ekibinde Mbappe maçın son 15 dakikasında oyuna dahil olurken, Luis Enrique bu tercihini oldukça ilginç bir şekilde açıkladı.

Maçtan sonra İspanyol koç gazetecilerin Fransız oyuncu hakkındaki sorularını yanıtlamaktan kaçınamadı. Her zamanki gibi kaçamak cevaplar verdi ve tercihinin nedenini tam olarak açıklamadı. Mbappe’nin kalitesine vurgu yapan İspanyol çalıştırıcı, “Kylian Mbappé inanılmaz bir oyuncu. Onun için her şeyin en iyisini diliyorum. Sizin sorunuz bu değildi ama benim cevabım bu. İşler böyle yürüyor” dedi.

Taraftarlar alkışladı

Öte yandan Reims’in teknik direktörü Will Still ise PSG’nin Mbappe ile başlayacağını düşündüğünü ifade ederken, “Aklımızda bir plan ve fikir vardı. Ancak oyuna girdiğinde disiplinli davrandık ve bire bir pozisyonlara girmedik. Puan almak için mümkün olduğunca organize olmamız gerekiyordu” dedi.

Real Madrid’e imza atması beklenen Mbappe oyuna girdikten sonra Parc des Princes seyircisi tarafından ayakta alkışlanırken, ikisi isabetli olmak üzere üç şut çekti.