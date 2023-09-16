Luis Enrique’den Francesco Farioli’ye övgüler

Birinci adamlık kariyerine Süper Lig’de başlayan genç teknik direktör, dünya devi PSG’yi deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Karagümrük ve Alanyaspor’da çalıştıktan sonra Süper Lig’e veda eden ve yeni sezona Ligue 1 takımlarından Nice’in teknik direktörü olarak başlayan Francesco Farioli, takımının üstün form grafiğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Ligue 1’de henüz yenilgi yaşamayan Nice, son olarak deplasmanda karşılaştığı PSG’yi mağlup ederken, Luis Enrique maçın ardından İtalyan çalıştırıcıyı övdü.

Farioli yönetimindeki Nice ligde oynadığı ilk üç maçtan beraberlikle ayrılırken, son iki maçını kazandı ve beş maç sonunda dokuz puana ulaştı. Ligde maç fazlasıyla da olsa ikinci sırada yer alan Nice’te oynattığı oyunla birçok futbol otoritesinden övgüler alan Farioli, şimdiden gelecek yıllarda Avrupa futboluna damga vuracak antrenörler arasında gösteriliyor.

Luis Enrique ne söyledi?

Maçtan sonra Farioli’yi ve takımını öven PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, “Nice bugün bizi çok zorladı. Bizim maça kadar hiç kaybetmemişlerdi. Francesco Farioli iyi bir antrenör, oynattığı oyunu çok beğeniyorum. Bugün de bize karşı çok iyi oynadılar. Ön alanda baskı uygulamaya çalıştık fakat güçlü kalmayı başardılar. Nice’i tebrik ederim. Bizim de gelişmemiz lazım” dedi.