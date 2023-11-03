Luis Diaz’ın kaçırılan babası serbest kalmak üzere

Kolombiyalı golcünün babasının kısa bir süre içerisinde özgürlüğüne kavuşması bekleniyor.

Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un forveti Luis Diaz’ın babası Luis Manuel, Perşembe günü yaptığı açıklamanın ardından fidye için kendisini kaçıranlar tarafından serbest bırakılmaya hazırlanıyor. Kolombiya hükümeti Perşembe günü yaptıkları açıklamada Manuel’i kaçıranların militan isyan grubu Ulusal Kurtuluş Ordusu olduğunu duyurmuştu.

Günün ilerleyen saatlerinde ise örgütün bir temsilcisi Diaz’ın babasının kısa süre içerisinde serbest bırakılacağına ilişkin bir açıklama yapmıştı. 1964 yılında kurulan örgüt Kolombiya’nın en güçlü isyancı gruplarından biri olmuşu. Barış sağlanması için Ağustos ayında Kolombiya hükümeti ile ateşkes anlaşması imzalayan örgüt, bu kaçırılma olayıyla anlaşmayı bozdu.

Annesi serbest bırakılmıştı

Diaz'ın babası Pazar günü annesi Cilenis Marulanda ile birlikte motosikletli silahlı kişiler tarafından kaçırılmıştı. Marulanda birkaç saat sonra serbest bırakıldı ancak Luis Manuel o zamandan beri kayıp ve sınırdan Venezuela'ya kaçırılmış olabileceğinden endişe ediliyor.

Diaz, yaşadığı durum nedeniyle Liverpool'un son iki maçını kaçırdı ancak geçtiğimiz Pazar günü Nottingham Forest karşısında alınan 3-0'lık galibiyette takım arkadaşlarından büyük destek gördü.