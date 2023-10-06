Luis De La Fuente’den Lamine Yamal için Lionel Messi ve Diego Maradona örneği

İspanya Milli Takımı’nın deneyimli teknik direktörü 16 yaşındaki oyuncunun gelişimini normal bir şekilde sürdürmesi gerektiğini söyledi.

İspanya Milli Takımı’nın teknik direktörü Luis De La Fuente, Barcelona’nın 16 yaşındaki genç oyuncusu Lamine Yamal’ın omuzlarına büyük sorumluluklar yüklememeleri gerektiğini söyledi. Yamal’ın normal bir gelişim süreci göstermesi gerektiğini ve sürecin hızlandırılmaması gerektiğini ifade eden deneyimli teknik direktör, Lionel Messi ve Diego Maradona’nın de benzer yollardan geçtiğini belirtti.

De La Fuente ne söyledi?

Yamal’ın futbol dünyasının zirvesine çıkabilecek yeteneklere sahip olduğunu belirten De La Fuente, “Harika bir potansiyeli ve fırsatları var. Yine de çok genç olduğunu unutmamalı ve dikkat etmeliyiz. Messi ve Maradona’nın 16 yaşındaki hallerini hatırlıyor musunuz? En iyisi olabilecek potansiyele sahip oyunculara sınır koymamalısınız. Tüm potansiyellerini geliştirmelerine izin vermeliyiz. Bu oyuncuyla burada ve kulübünde yapmaya çalıştığımız şey de bu” dedi.

Barcelona’nın geçtiğimiz günlerde yen sözleşme imzaladığı 2007 doğumlu genç oyuncu forma giydiği 10 karşılaşmanın beşine ilk 11’de başlamıştı. De La Fuente tarafından İspanya A Milli Takımı’na da davet edilen Yamal, milli takım tarihinin en genç forma giyen oyuncusu olmasının yanı sıra aynı zamanda en genç gol atan oyuncusu olmayı da başarmıştı.