Beşiktaş'IN İsviçre’nin Lugano takımına konuk olacağı karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar GOAL Türkiye'de.

Türk futbolunu UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etmek isteyen Beşiktaş, play-off mücadelesinde İsviçre’nin Lugano takımına konuk olacak. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe’yi eleyen Lugano ile iki zorlu maça çıkacak olan Beşiktaş’ın ilk randevusunu Morten Krogh yönetirken yardımcılıklarını D. Wollenberg Rasmussen ile Steffen Bramsen üstlenecek.

Thun Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 21.30’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş’ın zorlu deplasmanda sahaya Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, İmmobile ilk 11’iyle çıkması bekleniyor.

Partizan'ı elediler

Lugano, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun 3. eleme turunda Sırbistan'ın Partizan takımını saf dışı bırakarak Beşiktaş'ın rakibi oldu. İsviçre temsilcisi, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 9 müsabakada 5 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 243. kez sahne alacak.

Siyah-beyazlı takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 242 müsabakada 91 galibiyet, 48 beraberlik, 103 yenilgi yaşadı.

Avrupa mücadelesinde 320 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 365 gol gördü.