Nice Teknik Direktörü Lucien Favre, takımının Ligue 1'de Marsilya'ya 3-0 yenildiği 90 dakikanın ardından Arsenal'den kiralanan Nicolas Pepe'yi eleştirdi. Gazetecilerin Pepe'nin performansını yorumlamasını istemesinin ardından dikkat çekici açıklamalara imza atan İsviçreli teknik direktör, Pepe'nin takım savunmasına daha fazla odaklanması gerektiğini söyledi.

"Pepe İngiltere'de uzun süredir düzenli forma şansı bulamıyor. Arsenal ile sezon başı hazırlık kampına katılsa da hiç oynamadı. Biraz ritm bulmaya ihtiyacı var baskıya zaman zaman geç kaldığını gördük. Bunu takım halinde yapmak zorundayız ve herkes katılmak zorunda. Bir veya iki oyuncu için bir istisna yapamayız yoksa tüm takımın başı belaya girer. Herkes aynı anda yapmalı ve topu kazanmak için herkes mücadele etmek zorunda"