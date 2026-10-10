Teun Koopmeiners, milli maç arasını iyi bir hisle kapattı. Orta saha oyuncusu, Hollanda Milli Takımı'nda forma şansı bulmak için uzun süre beklemek zorunda kaldı ancak teknik direktör Xavi yönetimindeki ilk maçında golünü attı.

Koopmeiners, Sırbistan karşısında kullandığı isabetli serbest vuruşla perdeyi açtı. Hollanda, mücadeleyi sonunda 2-1 kazandı. Maçın ardından, “Topu kaleye vurdum ve kimse dokunmayınca top içeri girdi. Gol atmak güzel” dedi.

Bu durum, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'ye yeniden düşünmesi için malzeme vermiş olabilir; zira Koopmeiners son dönemde giderek daha fazla gözden düşmeye başlamıştı. Çeşitli İtalyan medyasına göre orta saha oyuncusu, gelecek kış takımdan ayrılabilir.

Spalletti ise cumartesi günü Cagliari ile oynanacak lig maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, “Muhtemelen bazı hatalar yaptı ama değerini kanıtlayabileceğine inanıyorum. Koopmeiners'e olan güvenimi kaybetmedim” ifadelerini kullandı.

67 yaşındaki çalıştırıcı, Hollandalı oyuncuda neleri beğendiğini de açıkladı. Spalletti sözlerini şöyle sürdürdü: “Koopmeiners, oyunu görme becerisi ve tempoyu belirlemesini sağlayan top hakimiyetiyle çok yönlü bir oyuncu. Takımı hareketli tutabilen savunmacı bir oyun kurucu.”

Gelecek maçlar CGL Serie A 14:45 JUV

Görünüşe göre Spalletti, Koopmeiners'e Juventus'ta hâlâ önemli bir rol biçiyor. Orta saha oyuncusunun Torino ekibiyle sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor.