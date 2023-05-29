Napoli'yi 33 yıl sonra şampiyonluğa kavuşturan Luciano Spalletti'nin kulüpteki geleceğine dair detaylar ortaya çıktı.

Spalletti, Napoli'yi 33 yıl sonra şampiyon yaptı

Ancak kulüpten ayrılmak istiyor

Napoli bu isteği kabul etti

NE OLDU? Napoli ile Serie A şampiyonluğu yaşayan Spalletti'nin sözleşmesinin bitmesine bir yıl daha olmasına rağmen başarılı teknik direktör ile yol ayrımına gidiliyor. Napoli Başkanı De Laurentiis, Spalletti'nin ayrılık kararını kendisinin aldığını açıkladı.

NE SÖYLENDİ? RAI'ye konuşan De Laurentiis şunları söyledi: "Spalletti bana bir dönemin sona erdiğini söyledi ve gelecek sezon için izin istedi. Ona hayır diyebilir miyim? Sözleşmesine rağmen seçimine saygı duyacağım."

BÜYÜK RESİM: Spalletti'nin Napoli'den ayrılacağı haberleri haftalardır konuşuluyor. Başarılı teknik direktörün yerini Liverpool'un eski menajeri Rafa Benitez'in alacağı iddia ediliyor.

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