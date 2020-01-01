Lucas Paqueta, Olympique Lyon’da
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2019 kışında yaklaşık 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Flamengo’dan AC Milan’a transfer olan ancak bu takımda beklentileri karşılayamayan Lucas Paqueta’nın yeni adresi Fransa oldu.
Olympique Lyon, 23 yaşındaki solak futbolcunun transferi konusunda AC Milan ile 20 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.
Lucas Paqueta yeni kulübü ile 2025 yılına dek sözleşme imzaladı.
AC Milan formasıyla 49 resmi maçta forma giyen Sambacı, 1 gol atıp 3 de asist yapmıştı.